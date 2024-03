Carro tomba em acidente no bairro Vila Rica em VR

Um carro tombou após uma colisão com uma moto, na manhã desta quarta-feira (13), em Volta Redonda. O acidente foi no trevo Engenheiro Ervin Michelsteder, ao lado da Rodovia dos Metalúrgico, no Jardim Vila Rica Tiradentes.

No momento desta publicação, não havia informações sobre feridos. O Samu está no local realizando os primeiros socorros. A Polícia Militar também foi deslocada. O trânsito está lento na rodovia devido à presença do resgate.

Foi o segundo acidente, praticamente no mesmo lugar, em 24h. Na manhã de terça-feira (12), um carro e uma moto também bateram a alguns metros a frente.