O funcionário da Petrobras Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos, baleado pelo sequestrador de um ônibus da Viação Sampaio, na tarde da terça-feira (12), na Rodoviária Novo Rio, na capital fluminense, nasceu em Volta Redonda. A informação é do jornal Extra, segundo o qual ele passou a infância em Bicas, na Zona da Mata de Minas Gerais, se mudando depois para Juiz de Fora.

De acordo com a publicação, Bruno foi contratado recentemente para um cargo de nível técnico júnior da Petrobras, depois de ser aprovado em concurso seletivo da empresa. Seu cargo é de operador de lastro, profissional responsável pelos procedimentos que envolvem a manutenção e controle de estabilidade de navios e plataformas de petróleo.

Bruno foi atingido por três tiros disparados pelo sequestrador Paulo Sérgio Lima, de 29 anos, que, depois de três horas mantendo 16 passageiros reféns no ônibus, se entregou à Polícia Militar.

Segundo a Secretaria de Saúde da cidade do Rio de Janeiro, Bruno sofreu perfurações no coração, que teve um músculo atingido, e nos pulmões. Ele passou por uma cirurgia e teve o baço retirado. Por volta das 22h, foi transferido para o Instituto Nacional de Cardiologia e seu estado permanecia grave até o momento desta publicação.