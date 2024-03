Uma ação conjunta das Polícias Militar e Civil, comandada pelo delegado titular Antônio Furtado e a delegada assistente Bianca Pelegrino, na manhã desta quarta-feira (13), no bairro Belvedere, em Barra do Piraí, resultou na prisão de três acusados de um homicídio ocorrido no dia 18 de janeiro deste ano, no mesmo bairro. Contra eles havia mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. A operação, intitulada Tritura, contou com 20 policiais militares e dez agentes da Polícia Civil.

Segundo o Delegado Antônio Furtado, a vítima, de 23 anos, tentou vender maconha de forma independente no bairro, o que não foi permitido pelos suspeitos, de 18, 20 e 21 anos, que se consideravam donos do local. A vítima foi xingada e espancada até a morte. Um adolescente de 16 anos, que também teria participado do crime, foi apreendido.

“Eles gostam de se autointitular como sendo o tribunal do tráfico. Eles julgaram esse traficante invasor da suposta área deles e o espancaram até a morte”, disse o delegado.

Na ação foram conseguidos junto à Justiça oito mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos. Foram apreendidos cerca de R$4 mil, um punhal, 10 aparelhos celulares, um notebook e um cordão de ouro.

Um quarto suspeito que se encontrava na casa de um dos presos, foi detido por resistência, após agredir um policial.

A operação foi batizada de “Tritura”, segundo o delegado para triturar o tráfico no Belvedere. (Fotos: Polícia Civil)