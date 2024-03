Suspeito de tráfico é preso no dia do aniversário em Volta Redonda

Policiais militares prenderam na noite de terça-feira (12), na Rua 6, no bairro Vale Verde, em Volta Redonda, um suspeito de tráfico de drogas. A prisão foi efetuada no dia do aniversário de 25 anos do suspeito.

Com informações sobre homens traficando o tráfico no endereço, os agentes foram ao local, fizeram um cerco e conseguiram prender o rapaz com 26 pinos de cocaína, 67 tiras de maconha, um rádio transmissor e R$40.

Ele foi levado, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia da cidade. Foi necessário o uso de algemas devido o risco de fuga. Ele permaneceu preso.