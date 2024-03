Um suspeito foi baleado e um outro foi preso, na noite desta quarta-feira (13), no bairro Barbará, em Barra Mansa, pela Polícia Militar.

Segundo as primeiras informações, os agentes estavam em patrulhamento no bairro, quando se depararam com um veículo Chevrolet Cruze prata e deram ordem de parada. O suspeito não obedeceu e apontou uma arma em direção aos agentes, que atiraram, atingindo o homem.

Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia. Não há informações sobre seu quadro de saúde. A pistola glock 9mm que ele portava e o carro foram apreendidos. Foram apreendidos também um carregado 9mm, 17 munições intactas 9mm e dois celulares. Um outro homem que estava o suspeito, foi preso.

Ainda de acordo com as primeiras informações, traficantes teriam queimado um ônibus em retaliação a ação policial. A informação do veículo queimado foi confirmada, mas a motivação ainda estava sendo investigada.