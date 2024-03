A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) confirmou nesta quarta-feira (13) que a segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca entre Nova Iguaçu e Vasco será no domingo (17), às 16h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Na outra semifinal, Flamengo e Fluminense se enfrentam no sábado (16), às 21h, no Maracanã.