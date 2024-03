Localidade será atendida até a próxima sexta-feira (15); com isso, 19 bairros já foram atendidos pelos agentes

A força-tarefa contra dengue da Prefeitura de Volta Redonda iniciou nessa terça-feira (12) as ações de combate e prevenção ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, chikungunya e zika – no bairro Siderlândia, onde os mais de 50 agentes de endemias da Vigilância Ambiental, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), estão vistoriando as residências e orientando os moradores e equipes de limpeza urbana.

Um morador que recebeu os agentes foi o músico Thiago Mello. “É muito importante a vinda dos agentes na nossa casa, porque às vezes você tem uma piscina em casa e esqueceu de comprar a pastilha (de cloro), eles vão te orientar, fazer uso do produto que vai evitar a proliferação da dengue. É importante jogar o produto nos ralos ou em ambientes ociosos que podemos ter na casa, como é o caso de um banheiro que temos aqui e não costumamos usar.”

Além das visitas às residências feitas pelos agentes da Vigilância Ambiental, um drone ajuda a identificar caixas d’água destampadas em locais de difícil acesso, situação em que a prefeitura fornece telas de proteção para evitar o desenvolvimento das larvas do Aedes. Antes do Siderlândia, a força-tarefa já havia passado por 18 bairros: São Lucas, São Cristóvão, Minerlândia, São Carlos, Eucaliptal, Sessenta, Siderópolis, Dom Bosco, Aterrado, Jardim Paraíba, Nossa Senhora das Graças, Santa Cruz, Aero Clube, Água Limpa, Santa Rita do Zarur, Casa de Pedra, Jardim Tiradentes e Jardim Vila Rica.

“É importante reforçar para as pessoas que elas devem receber os agentes nas suas residências, uma vez que cerca de 80% dos focos estão dentro dos imóveis. O Aedes tem essa característica de se desenvolver próximo a locais onde há presença humana, então é importante que as pessoas vistoriem as suas residências e, principalmente, que aceitem e acatem as orientações do agente, pois ele tem aquele olhar diferenciado, muito mais acurado, para identificar os locais que são possíveis criadouros para o mosquito da dengue e que, às vezes, para nós podem passar despercebidos”, pontuou a coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad.

Fumacê

Enquanto a força-tarefa está dedicada ao bairro Siderlândia, a Secretaria Municipal de Saúde prossegue com o fumacê UBV (Ultrabaixo Volume) percorrendo outros pontos da cidade. Na segunda-feira (11), o serviço passou pelo Aero Clube, Barreira Cravo, Voldac e Niterói; na manhã dessa terça, os carros que atendem a Volta Redonda passaram pelo Volta Grande, Parque das Ilhas, Ilha Parque e região do Vila Brasília, pela manhã; à tarde estavam previstos os bairros Três Poços, Nova Primavera, Vila Mury e Jardim Cidade do Aço.

Para esta quarta-feira (13), o fumacê deve passar pela manhã nas regiões do Roma e Vila Brasília, enquanto que para a tarde estão previstos o Jardim Vila Rica, Vista Verde, Jardim Tiradentes e Açude. Na quinta-feira, a previsão é de que os bairros Caieiras, Brasilândia, Parque do Contorno, Jardim Amália, Jardim Normândia e Morada da Colina sejam atendidos pela manhã, e que o Santa Rita do Zarur, São Geraldo, Colina, São João e Laranjal recebam o serviço à tarde. Na sexta-feira, a programação prevê a passagem, pela manhã, pelos bairros Candelária, Pinto da Serra e São Sebastião, e à tarde no Jardim Belvedere.

Vale lembrar que a programação pode ser alterada devido a possíveis mudanças climáticas.

Denúncias

Caso a população queira denunciar algum possível foco de dengue, a situação pode ser informada pelo número 156 ou diretamente com a Vigilância Ambiental, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelos números (24) 99233-4480 (WhatsApp) e 3512-8498.