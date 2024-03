Um acidente entre uma viatura da Polícia Civil e um moto deixou um casal ferido, na tarde desta quarta-feira(13), na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, no bairro Retiro, em Volta Redonda. A colisão foi no cruzamento da Beira-Rio com a Avenida Jaraguá.

O casal foi socorrido e levado para o Hospital São João Batista, onde ficou internado. O homem, de 35 anos, sofreu fratura exposta da tíbia e terá de passar por uma cirurgia. A mulher, da mesma idade, fraturou um osso abaixo do joelho e também passará por cirurgia. Pessoas que passavam pelo local ampararam o casal com sombrinhas devido ao sol forte e ao calor.

Na viatura policial não houve registro de feridos.