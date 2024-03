Um carro roubado na terça-feira (12), em Piraí, foi encontrado na noite de quarta-feira (13), em Barra Mansa. O veículo estava na entrada do bairro Moinho de Vento, em um local de difícil acesso.

De acordo com a Polícia Militar, trata-se de um Peugeot, ano 2013, branco. Aos policiais, a vítima contou ainda que o assaltante levou, além do carro, seu relógio, celular, documentos pessoais e cartões de banco.

A PM informou que a vítima recebeu informações de amigos sobre a localização do veículo, encontrado nas proximidades do acesso à Dutra pelo bairro. No porta-malas, os policiais encontraram duas placas de um Fiat Siena.

O caso foi registrado na delegacia, onde foi feito o registro de recuperação. No momento desta publicação, as autoridades ainda não haviam prendido nenhum suspeito.