PRF apreende quase 70 kg de cabelo humano na Dutra em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais, em trabalho de fiscalização, abordaram na manhã de quarta-feira (13), no km 293 da Dutra, no Posto PRF de Floriano, em Barra Mansa, um veículo Renault Logan, com placas de Duque de Caxias, com um único ocupante de 40 anos.

Na abordagem, foram encontradas duas bolsas de viagem e um saco plástico contendo várias mechas de cabelo humano. Questionado, o condutor informou que foi a São Paulo buscar os cabelos para entregar num salão de beleza no Rio de Janeiro de propriedade de seu sobrinho. Ele apresentou uma nota fiscal de simples remessa, sem tributação de imposto, de uma empresa remetente do Mato Grosso do Sul tendo como destinatário a própria empresa remetente, sendo verificado que a quantidade informada na nota não condizia com a transportada. Os policiais entraram em contato com auditores da receita estadual, enviando imagens da nota fiscal apresentada, sendo informados que a nota fiscal não era válida.

Foram apreendidos 67 kg de cabelo humano. A ocorrência foi encaminhada ao Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi para as providências cabíveis.

Em uma consulta rápida pela Internet foi verificado que o Kg de cabelo humano é vendido por valores entre R$2 mil a R$6 mil. Com esta informação, os policiais avaliaram o valor total da mercadoria apreendida em cerca de 140 mil reais.