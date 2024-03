Um homem foi morto e outro, ferido, na noite de quarta-feira (13), em Resende. O crime foi no bairro Morada das Rosas, no distrito de Bulhões. A vítima fatal foi identificada como Romário dos Santos Silva, de 26 anos.

A Polícia Militar tomou conhecimento do caso quando o homem ferido, também de 26 anos, deu entrada no Hospital de Emergência de Resende. Ele contou que estava de bicicleta com o amigo quando dois homens encapuzados se aproximaram deles e começaram a atirar.

Ele conseguiu correr, mesmo atingido na perna, enquanto Romário tentou fugir por uma área de mata. Os policiais foram ao local e encontraram o corpo. Próximo dele, a perícia recolheu cinco cápsulas de calibre 9mm. Não foi informado o que teria motivado o crime.