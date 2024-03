Uma troca de tiros entre policiais militares e um traficante terminou com a prisão de um suspeito, de 18 anos, no início da tarde desta quinta-feira (14), no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

Segundo a PM, o caso ocorreu nos predinhos da Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes. Os agentes foram ao local checar denúncia de populares informando sobre tráfico de drogas quando avistaram dois suspeitos.

Durante a tentativa de abordagem, um deles disparou contra os PMs, que revidaram. O homem conseguiu escapar. Com o outro, os policiais arrecadaram drogas ainda não contabilizadas.

No momento desta publicação, o caso estava sendo registrado na delegacia.