Nos dias 4,5,6 e 7 de abril, a Ilha São João recebe a 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda, esse ano com o tema “Gentileza Gera Gentilez”a. Com mais de 100 atrações culturais e literárias já confirmadas, o evento oferecerá uma variedade de atividades distribuídas em cinco espaços distintos: Jovens & Professores, Mesas de Debate, Infantil/Saraus, Palco Gentileza e Palco Principal. Serão quatro dias repletos de atrações, aprendizado e diversão para todos os visitantes.

Um espaço vibrante de cor, acessibilidade, tecnologia é o que a 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda promete. Quem visitar o pavilhão da Ilha São João durante esses 4 dias vai mergulhar no mundo literário através de palestras, debates, lançamentos de livros e estandes de livrarias e editoras.

Ao total serão 40 expositores, mais de 45 contadores de histórias, aproximadamente 60 escritores, com lançamentos, atrações como Elisa Lucinda, As Pretinhas Leitoras, Grupo Musical Violúdico, Sérgio Vaz, Nivaldo Brito, Xemalami, intervenções teatrais, 10 grupos artísticos dos mais variados estilos desde samba de Raiz com Herdeiras do Samba, Renato da Rocinha, Juremeiros, Master do Samba, sertanejo Noelle e Junior e Alesandro Rios, grupos infantis como Macaco Prego. 30 mesas de debates e temáticas variadas, espaço gourmet e a presença do Vagner Datrino, neto do Profeta Gentileza e apresentações culturais com os alunos e professores do Instituto Dagaz. “Quem vier a Bienal vai se divertir e se alimentar de muita cultura ao total são mais de 260 profissionais envolvidos ambiente aconchegante” completa Camilla Araújo presidente do Instituto Dagaz.

Nos stands, uma volta cultural com a Academia Voltaredondese de Letras, as livrarias e FALERJ (Federação Academias de Letras do Estado do Rio de Janeiro) e editoras como Iluminar, sebo Flamingo, império dos livros, Pandora, Toque Mágico, Inspiração, Cooper book, Litteris, Girassol, Caminhos do Saber, Feira de Livros, Malé, Albatroz, Oficina Raquel, Coletivo IndRio entre outros como colégios e universidade e a Biblioteca Municipal Raul de Leoni entre outros.

Uma programação pensada e elaborada para todos os públicos, visando os amantes de tecnologia, cultura e arte, uma imersão cultural completa para todas as idades.

Gentileza gera gentileza

Este ano a bienal de Volta Redonda traz como tema uma homenagem a José Datrino, mais conhecido como profeta Gentileza, uma personalidade urbana carioca pregador, que se tornou conhecido a partir de 1980 por fazer inscrições peculiares sob um viaduto no Rio de Janeiro, que inclusive mês passado, foi homenageado pela Prefeitura do Rio de Janeiro com seu nome dado ao terminal rodoviário da cidade. “No momento em que o mundo está passando por guerras, falar de gentileza, pregar as palavras do profeta é acreditar em dias melhores” disse Marinez Fernandes coordenadora da Bienal do Livro de Volta Redonda.

“Haverá uma escultura em homenagem ao Profeta em tamanho real, que está sendo criada e assinada pela Artista Plástica Dilma de Carvalho, estamos mobilizando vários estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Brasília e claro incentivando e difundido toda cadeia produtiva da cultura e do turismo”, completa Márcia Fernandes produtora da Bienal do Livro de Volta Redonda.

Escolas já podem realizar agendamento para visitação

As escolas têm até o dia 3 de abril para realizar o agendamento para as visitações escolares guiadas, o professor ou diretor deve entrar em contato com a organização da 5ª Bienal do Livro através do telefone (24) 3013-0519 para marcação da agenda. O educador responsável que for realizar a inscrição vai saber tudo que precisa para o agendamento guiado de seus alunos. A entrada é gratuita para escolas públicas e particulares do município de toda a região, mas corra, o número de alunos por horário é limitado.

O idealizador do evento é o Instituto Dagaz, que é uma associação cultural criada em 2009 e ponto de cultura, ponto de memória e ponto de leitura e criador da Bienal do Livro de Volta Redonda (para conhecer mais acesse o site www.institutodagaz.com.br), que esse ano vai para a realização da 5ª Edição da bienal com o tema “Gentileza Gera Gentileza”, em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, Ministério da Cultura e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, e tem como patrocinadores a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e Nova Transportadora do Sudeste (NTS).

A entrada para 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda é gratuita, podendo os visitantes realizarem a “gentileza” de doar um quilo de alimento não perecível para o COMSEA (Conselho Municipal de Segurança Alimentar).

Confira a programação completa da 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda:

Dia 4

Jovens & Professores:

– Manhã

– 10:00h – Um conto de encantamento ambientado na favela – Otavio Junior

– 11:00h – O que faz um ilustrador? – Marilia Pirillo

– 12:00h – Por que escrevo? – Taís Espirito Santo

– 13:00h – Gentilezas – Ninfa Parreiras

– Tarde

– 14:00h – O que faz um ilustrador? – Marilia Pirillo

– 15:00h – Um conto de encantamento ambientado na favela – Otavio Junior

– 16:00h – Gentilezas – Ninfa Parreiras

Mesas de Debate:

– Manhã

– 10:30h – Poesia e revelação de Gentileza – Leonardo Guelmann

– 11:30h – A gentileza na literatura infantil – Anna Claudia Ramos e Patricia de Arias

– Tarde

– 16:00h – O poder da Gentileza – Luiz Tiago – Sr. Gentileza

– 17:00h – O profeta Gentileza: Vagner Datrino com mediação de Marinez Fernandes

– 19:00h – Anderson Souza e Helder Oliveira – Escritas urbanas (grafite) e os escritos do Gentileza

Infantil/Saraus:

– Manhã

– 09:30h – Espelho, espelho meu – Angelica Paes

– 10:30h – Cultura na Cesta – encontro com as crianças (esporte e literatura) – WG

– 11:30h – Magia dos Sonhos – Angelica Paes

– Tarde

– 13:00h – Cultura na Cesta – encontro com as crianças (esporte e literatura) – WG

– 14:00h – Ballet Dagaz Professora Laryssa Moreira

– 14:30h – Ballet Dagaz – Professora Maria Eduarda

– 17:30h – Jongo de Pinheiral

– 18:00h – Thiago El Nino + Natache

– 19:00h – Violão Dagaz Professor Daniel

Palco Gentileza:

– Ao longo do dia

– Profeta Gentileza, um andarilho da paz – Edmilson Santini

– Manhã e Tarde

– 10:45h – Contação de Histórias Cagério

– 15:00h – O sonho de uma dançarina da periferia – Angelica Paes

– 17:30h – Contando Ashanti – Tais Espírito Santo

Palco Principal:

– Manhã

– 09:00h – Ballet Dagaz – Professora Laryssa Moreira

– Tarde

– 15:00h – Abertura oficial: presença de Vagner Datrino, Sergio Vaz, Sr Gentileza

– 15:15h – Sérgio Vaz bate papo Leitura de poema

Dia 5 de abril, Sexta-feira:

Jovens & Professores:

– Manhã

– 10:30h – “Projeto Estações Literárias: A literatura como um resgate da infância” – Jessica Valente e Bruna Bonfeld

– 12:00h – Bibliomala – Eliza Morenno

– 14:00h – RODA DE CONVERSA SOBRE ESCRITA – Elaine Marcelina

– Tarde

– 15:00h – “Projeto Estações Literárias: A literatura como um resgate da infância” – Jessica Valente e Bruna Bonfeld

– 16:00h – PROFETA GENTILEZA, O MENSAGEIRO DO AMOR – INTERVENÇÃO ARTÍSTICA ARTESANAL BIBLIOBOLSAS POÉTICAS – Beth Araujo

– 18:00h – PROFETA GENTILEZA, O MENSAGEIRO DO AMOR – INTERVENÇÃO ARTÍSTICA ARTESANAL BIBLIOBOLSAS POÉTICAS – Beth Araujo

Mesas de Debate:

– Manhã

– 10:00h – Perspectivas entre História, Música e Literatura: o processo de escrita e algumas questões teórico-metodológicas – Leonardo Santana da Silva e mediação de Guto Mello, historiador e escritor Academia Fluminense de Letras

– 11:00h – MULHERES INCRÍVEIS: OLHARES E VOZES – Elaine Marcelina

– Tarde

– 13:00h – Juventude é coisa séria! – Iris Figueiredo e mediação de Jackson Jacques

– 14:30h – Leitura Cria Mundos e Gera Gentileza – Renata Costa

– 16:00h – Juventude é coisa séria! – Iris Figueiredo e mediação de Jackson Jacques

– 17:00h – “Machado de Assis: um escritor que nem a gente” – Henrique Rodrigues

– 18:00h – “A crônica: literatura do cotidiano” – Henrique Rodrigues e Teresa Cárdenas, a autora cubana

– 19:00h – Sarau Secreto Nibrisant – FCSN

Infantil/Saraus:

– Manhã

– 10:00h – Bibliomala – Eliza Morenno

– 11:00h – Floribela, a semeadora da palavra – Henriette Porciúncula

– 13:00h – Floribela, a semeadora da palavra – Henriette Porciúncula

– Tarde

– 15:00h – Bibliomala – Eliza Morenno

– 16:00h – Floribela, a semeadora da palavra – Henriette Porciúncula

– 16:30h – Hip Hop Dagaz Professora Marcele Pessanha

– 18:00h – Tambores de Aço

Palco Gentileza:

– Ao longo do dia

– Chuva de versos – Eliza Morenno

– Manhã e Tarde

– 09:45h – Grupo Akasha – Contação de História

– 13:30h – Cia Calegari Contação de História

– 15:30h – Cia Ribalta – Contação de História

– 16:15h – Thiago Procópio Contação de História

– 17:15h – Pequenas Leituras – Rodrigo Hallvys

– 18:00h – Brasilidades com Bruna Hellen e Elen Monteiro

Palco Principal:

– Tarde

– 14:15h – Circo do Macaco Prego

– 20:00h – Tributo a Rita Lee – Miriam Rupieri

*Dia 6 de abril, Sábado:

Jovens & Professores:

– Manhã

– 10:00h – Literatura e redes sociais – Felipe Fagundes com mediação de Jackson Jacques

– 11:00h – Terror Franklin Teixeira com mediação de Jackson Jacques

– 12:00h – Reconstruir o Feminismo com Gentileza – Cintia Barreto

– 13:30h – Representatividade LGBTQIAP+ – Felipe Fagundes com mediação de Jackson Jacques

– Tarde

– 14:00h – HISTÓRIAS MARAVILHOSAS DE POVOS FELIZES – Julio Emilio Braz e Silvia Castro

– 15:00h – O Pequeno Príncipe – Influxo Cia de Teatro

– 16:00h – Gentileza em flâmulas – Reaproveitamento têxtil – Sheila Leite

– 17:00h – Contos Para Aquecer o Coração – Influxo Cia de Teatro

– 18:00h – Gentileza em flâmulas – Reaproveitamento têxtil – Sheila Leite

Mesas de Debate:

– Manhã

– 10:15h – LEITURA FAZ ESCOLA – UMA PROPOSTA PARA SALA DE AULA – Júlio Emílio Braz e Silvia Castro

– 11:00h – Gentileza gera gentileza – Henrique Rodrigues com Sonia Rosa

– Tarde

– 12:00h – Nivaldo Brito – Selin Trovoar

– 13:30h – Escrevivências de um rolezeiro – Geovani Martins

– 15:00h – História e Literatura nas periferias: um olhar urbano e geográfico – Guto Mello, historiador e escritor Academia Fluminense de Letras e Adelci Santos, Prof Dr em História na UERJ

– 16:00h – Autor no Palco: Um encontro com Sonia Rosa

– 17:00h – Palavra é poder – Elisa Lucinda

Infantil/Saraus:

– Manhã

– 10:00h – Bibliomala – Eliza Morenno

– 11:00h – Floribela, a semeadora da palavra – Henriette Porciúncula

– Tarde

– 13:00h – Floribela, a semeadora da palavra – Henriette Porciúncula

– 15:00h – Bibliomala – Eliza Morenno

– 16:00h – Floribela, a semeadora da palavra – Henriette Porciúncula

– 16:30h – Hip Hop Dagaz Professora Marcele Pessanha

– 18:00h – Tambores de Aço

Palco Gentileza:

– Ao longo do dia

– Palavras de Gentileza – Silvia Castro e Nitya Castro

– Manhã e Tarde

– 09:30h – “O MUNDO É UMA ESCOLA DE AMOR” (Profeta Gentileza) – Silvia Castro

– 11:30h – “O MUNDO É UMA ESCOLA DE AMOR” (Profeta Gentileza) – Silvia Castro

– 14:00h – Grupo Xemalami – Oficina de Xadrez, prática livre de Xadrez e apresentação musical com DJ

Palco Principal:

– Tarde

– 16:00h – Violúdico

– 18:00h – Ballet Dagaz – Professora Laryssa Moreira

– 18:15h – DJ Gustavo Peixoto

– 19:00h – Noelle e Júnior

– 20:30h – DJ Gustavo Peixoto

**Dia 7 de abril, Domingo:**

Jovens & Professores:

– Manhã

– 10:30h – Dialogando com a literatura indígena – Lucia Tucuju

– Tarde

– 13:00h – ESG e Carnaval: o que isso tem a ver com seu dia a dia? – Diego Carbonell

– 15:00h – Dialogando com a literatura indígena – Lucia Tucuju

Mesas de Debate:

– Manhã

– 11:00h – “De Carolina Maria de Jesus à Conceição Evaristo: um Brasil feminino e negro na literatura” com Ernesto Xavier

– Tarde

– 12:00h – Celebrando 500 anos de Camões – Componentes da Mesa-redonda: Marcia Maria de Jesus Pessanha, Presidente da Federação das Academias de Letras do Estado do Rio( FALERJ) e Academia Fluminense de Letras; Matilde Carone Slaibi Conti, Presidente da Federação Internacional do Elos da Comunidade Lusíada e do Cenáculo Fluminense de História e Letras; Paulo Roberto Cecchetti, Presidente da Academia Niteroiense de Letras.

– 14:30h – OS ATUAIS CAMINHOS DA PRODUÇÃO LITERÁRIA EM VOLTA REDONDA – Fábio Elionar do Carmo Souza Mestre em Literatura Brasileira (UFF) Professor de Literatura Brasileira (UGB), Ana Malfacini Doutora em Língua Portuguesa (UERJ) Professora da disciplina de Prática de Leitura no EF e no EM (UERJ) Membro da Academia Volta-Redondense de Letras (AVL) Escritora e Poeta, Raquel Leal Professora de Língua Portuguesa e Literaturas – formada pela UFF Representante da Cadeira de Literatura do Conselho Municipal de Política Cultural de VR Membro da AVL Poeta e escritora Coautora dos Livros Poesia & Ponto, pela Revista Arigó e de Autores Valencianos, Editora Interagir, José Huguenin Presidente da Academia Volta-redondense de Letras Professor do Instituto de Física da UFF/VR Escritor e poeta

– 16:00h – Pretinhas Leitoras

Infantil/Saraus:

– Tarde

– 12:00h – Histórias e investigações de um delegado de polícia – Antonio Furtado

– 14:00h – Master do Samba

– 15:00h – Herdeiras do Samba

Palco Gentileza:

– Ao longo do dia

– 09:30h – Gentileza na cesta – Sonia Lima

– Tarde

– 11:00h – “MÚSICA QUE LIVRO QUE VIRA BRINQUEDO Uma Intervenção Musical e Literária – Flavio Dana”

– 13:00h – CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS – CORDEL – Cilene Oliveira

– 16:00h – CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS – CORDEL – Cilene Oliveira

– 17:00h – “MÚSICA QUE LIVRO QUE VIRA BRINQUEDO Uma Intervenção Musical e Literária – Flavio Dana”

Palco Principal:

– Manhã

– 10:00h – Juremeiros

– Tarde

– 18:00h – Renato da Roçinha