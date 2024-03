Um duplo homicídio foi registrado na tarde desta sexta-feira (15), no bairro Paraíso, em Resende. Os crimes foram na Rua São Jerônimo e as vítimas são dois homens.

De acordo com o que a Polícia Militar apurou com testemunhas, os atiradores chegaram em um carro cinza. Os disparos foram feitos quando os autores passaram ao lado das vítimas.

A PM está no local ouvindo mais testemunhas do ocorrido no momento desta publicação.