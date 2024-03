Os autores do duplo homicídio praticado na tarde desta sexta-feira (15), em Resende, feriram outras três pessoas, que foram atendidas no Hospital de Emergência. O crime foi na Rua São Jerônimo, no Paraíso, onde Adalberto Mota da Silva, de 26 anos, e outros homem não identificado, foram assassinados.

Os feridos são uma mulher de 41 anos, atingida no abdômen, um homem de 44 anos e outro de 54, que, segundo policiais apuraram, não foram gravemente feridos. Consta contra a mulher um mandado de prisão, segundo o que já foi levantado.

Até agora, o que se sabe sobre o crime é que os autores estavam em um Fiat Uno Vivace prata. As apurações da polícia continuavam no momento desta publicação.