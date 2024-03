A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), realiza neste sábado (16), na região do Açude, uma edição especial do projeto “Meu Bairro + Limpo”, que atua com mutirão de capina, roçada e recolhimento de entulho, entre outros serviços. De acordo com a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, o objetivo é realizar a limpeza e manutenção em todas as ruas e praças.

“Estaremos em todas as vias do Açude I, II, III e IV, realizando tapa-buraco nas pistas, capina e roçada para combater o mato alto, e recolhimento de entulho. Quem tiver entulho e quiser descartar, pode colocar em suas calçadas que as equipes passarão recolhendo em todas as ruas”, explicou a secretária.

As equipes realizarão os serviços das 7h às 17h. Todo o trabalho vai envolver a participação de 100 profissionais, que contarão com apoio de seis caminhões e duas retroescavadeiras.

Próximos

Após a região do grande Açude, o projeto “Meu Bairro + Limpo” estará entre os próximos dias 18 (segunda-feira) e 20 (quarta-feira) no Parque do Contorno, realizando capina, roçada e recolhimento de entulho.

Neste mês, o projeto já passou pelos bairros Santa Rita do Zarur, Monte Castelo, Casa de Pedra, Caieiras, Cailândia, Brasilândia, Rústico.