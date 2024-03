Olheiro do tráfico é preso em flagrante no Padre Josimo, em VR

Um homem de 26 anos foi preso por suspeita de associação de tráfico de drogas, no fim da manhã de sexta-feira (15), em Volta Redonda. Ele foi encontrado na Rua 15, no bairro Padre Josimo.

De acordo com a Polícia Civil, responsável pela sua prisão, o suspeito fiscalizava, com seu celular, imagens ao vivo de bocas de fumo do bairro, filmadas por câmeras de monitoramento. Questionado, ele admitiu ser olheiro do tráfico e que receberia R$ 100 por plantão de 24h de atividades.

Ele ficou preso em flagrante e foi conduzido à delegacia. (Foto: Polícia Civil)