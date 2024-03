Um homem de 32 anos, suspeito de receptação, foi preso em flagrante na tarde de sexta-feira (15) com um carro clonado em Volta Redonda. O homem foi encontrado nas proximidades de um supermercado no bairro Jardim Vila Rica.

De acordo com a Polícia Civil, o carro que ele estava utilizando possuía registro de roubo no estado de São Paulo e o veículo estava com itens de identificação adulterados.

Ele foi levado para a delegacia, onde foi autuado pelo crime. (Foto: Polícia Civil)