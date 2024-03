Resende: mulher baleada em ataque que matou 2 no Paraíso é presa

Foi presa a mulher de 41 anos baleada no ataque que matou dois homens e feriu outros dois, na tarde de sexta-feira (15), em Resende. O mandado foi cumprido no Hospital de Emergência, onde ela ficou internada, sem gravidade, após ter sido atingida no abdômen. Ela está internada sob custódia. A suspeita, segundo a polícia, estava evadida do sistema prisional e era considerada foragida da Justiça.

Os autores do duplo homicídio chegaram em um Fiat Uno Vivace e dispararam contra as vítimas na Rua São Jerônimo, no bairro Paraíso. Adalberto Mota da Silva, de 26 anos, e outro homem, ainda não identificado, morreram no local.

Um homem de 44 anos e outro de 54 também foram baleados. As motivações para os assassinatos estão sendo apuradas pela Polícia Civil.