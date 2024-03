VR: morre no HSJB jovem que sofreu acidente de moto

Morreu neste sábado (16) no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, a jovem de 22 anos que caiu de uma moto no bairro Santa Cruz no último dia 3. Brenda Lara Brito Ferreira estava internada desde então em estado gravíssimo no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da unidade médica, mas não resistiu. O óbito foi pela manhã, às 10h16min.

A informação foi confirmada pela reportagem. O acidente aconteceu na Avenida Nossa Senhora do Amparo, na localidade conhecida como “Cascata”. Ela foi levada pelo Corpo de Bombeiros com traumatismo craniano e múltiplas lesões ao hospital, chegando a ficar intubada e em ventilação mecânica.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. (Foto: Arquivo Pessoal)