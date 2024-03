VR: Polícia Civil estoura gráfica do tráfico no Padre Josimo

Policiais civis de Volta Redonda, coordenados pelo delegado Vinícius Coutinho, estouraram uma gráfica utilizada por uma facção criminosa para produzir etiquetas com descrições do tráfico para toda a cidade e região Sul Fluminense. A gráfica ficava na Rua 24, no bairro Padre Josimo. O responsável pela gráfica, de 58 anos, foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, uma mulher, esposa do responsável pela gráfica, foi vista saindo do local com documentos impressos. No imóvel, encontraram centenas de folhas, com 50 etiquetas em cada página, com descrições de uma facção criminosa, e com o nome dos entorpecentes (maconha, cocaína, crack e skunk).

Segundo a Polícia Civil, além das folhas, foram encontrados vários envelopes com remessa das etiquetas, divididos por ao menos oito bairros da cidade. As autoridades informaram que, o que chamou a atenção, é que a facção deu nome de países aos bairros.

O preso será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado para prosseguimento da investigação e à disposição da Justiça. (Foto: Polícia Civil)