Um acidente ocorrido no final da madrugada deste domingo (17) deixou ferido um motociclista, de 23 anos, na Avenida Governador Portela, no Centro de Barra do Piraí. A moto que ele conduzia bateu contra um poste.

O jovem sofreu ferimentos na cabeça e foi levado para a Santa Casa. Segundo informações do hospital, ele está internado no CTI.

A vítima teria acabado de sair de uma festa quando ocorreu a colisão. A moto foi apreendida pela Guarda Municipal.