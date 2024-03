Carreta tomba e interdita parcialmente a descida da Serra das Araras

Uma carreta transportando uma carga de frios tombou na tarde desta segunda-feira (18), no km 226 da Via Dutra, na descida da Serra das Araras, em Piraí. O motorista sofreu ferimentos leves e recusou ser levado para um hospital, preferindo ficar no local. Ele foi orientado pela equipe de resgate médico a procurar atendimento hospitalar para um atendimento completo.

A pista ficou parcialmente interditada, com responsáveis da seguradora no local para providenciar o transbordo da carga de frios, destombamento e liberação da pista.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, populares tentaram saquear a carga, mas foram impedidos impedidos por um militar do Corpo de Bombeiros que passava pelo trecho logo após o tombamento. Logo em seguida, a equipe da PRF também chegou e preservou a carga. (Foto: PRF)