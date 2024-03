“Coluna Reta” realiza mais duas cirurgias em Volta Redonda

Projeto, que já realizou 46 cirurgias desde a sua implantação, vai ampliar busca ativa por casos de escoliose nas escolas da rede particular de ensino

O projeto “Coluna Reta”, implantado pela Prefeitura de Volta Redonda para prevenir e oferecer tratamento/correção da escoliose idiopática pelo SUS (Sistema Único de Saúde), alcançou o número de 46 cirurgias realizadas. Mais dois procedimentos de alta complexidade aconteceram no último final de semana no Hospital São João Batista (HSJB).

O ortopedista especialista em coluna Juliano Coelho, que é responsável pelo projeto, destacou que as beneficiadas foram duas adolescentes de 13 e 15 anos que apresentavam a Escoliose Idiopática do Adolescente.

“As cirurgias foram realizadas no Hospital São João Batista no sábado (16); os procedimentos foram bem-sucedidos e as duas devem ter alta médica ainda essa semana”, disse o médico, destacando que o propósito do Coluna Reta é o diagnóstico precoce, para evitar os procedimentos cirúrgicos.

Além da triagem feita nas escolas da rede municipal de ensino de Volta Redonda, todas as sextas-feiras são realizadas atendimentos no Estádio Raulino de Oliveira, na parte da manhã. “Assim que a gente identifica uma criança que iniciou a escoliose, já encaminhamos para o raios-x e ela entra no nosso sistema para acompanhamento”, afirmou Juliano.

Quanto mais cedo se descobre o problema, mais fácil o tratamento com fisioterapia – também ofertado pelo programa – ou uso de colete, evitando o tratamento cirúrgico. Mensalmente são realizados dois procedimentos cirúrgicos em Volta Redonda

Ampliação do projeto

O “Coluna Reta” promove, desde 2023, a busca ativa por crianças e adolescentes com a deformidade nas escolas da rede municipal. Mais de 20 mil estudantes passaram pela avaliação, cerca de dez mil foram fotografados e 48 encaminhados para fisioterapia. A meta em 2024 é estender o serviço para as unidades da rede particular de ensino.

Programa pode chegar a todo o estado do Rio

O projeto implantado em Volta Redonda é pioneiro no Brasil e serviu de referência para um Projeto de Lei de autoria do deputado estadual Munir Neto. Sancionado pelo governador Cláudio Castro (Lei Nº 10.009/2023), o programa de diagnóstico precoce da escoliose está sendo regulamentado pela Secretaria de Estado de Saúde para ser implementado em todo o estado do Rio.

“Fico muito feliz de ter sido o secretário de Ação Comunitária de Volta Redonda quando o projeto foi implantado na cidade. Ele tem mudado a vida de muitas famílias. Agora vamos ampliar o serviço para todo o estado, graças ao nosso governador Cláudio Castro, que sancionou o meu projeto”, disse Munir Neto. Foto: Divulgação