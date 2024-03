Interessados devem se inscrever pela internet; edital completo pode ser encontrado no site da administração municipal

Encerram na próxima terça-feira, dia 19, as inscrições para o Concurso Público para o preenchimento de mais de 100 vagas para as áreas da Saúde, Educação e Instituto de Previdências dos Servidores Públicos de Resende (Resenprevi). Os interessados devem se inscrever pelo site www.ibdoprojetos.org.br ou no Estádio do Trabalhador.

Poderão se inscrever os candidatos maiores de 18 anos que estejam em dia com as obrigações eleitorais e militares; que tenham o nível de escolaridade compatível com o cargo inscrito; e tenham habilitação profissional e técnica para o exercício da função, quando for o caso.

Os candidatos com dificuldade de acesso à internet poderão fazer as inscrições presencialmente no Estádio do Trabalhador, ao lado do pátio administrativo da Prefeitura, das 9h às 12h e das 13h às 17h até esta terça-feira, dia 19. A taxa de inscrição é de R$ 27.

O concurso será dividido em etapas. A primeira é constituída pela prova objetiva de múltipla escolha das áreas de conhecimento (língua portuguesa, legislação e conhecimentos específicos) — de caráter eliminatório para todos os cargos.

Já a segunda fase é referente à prova de títulos quando é apresentada a especializada ou aprimoramento acadêmico e profissional. Esta etapa é considerada de caráter classificatório para os cargos de Professor Docente I e Docente IV para todas as especialidades.

O edital completo com todas as informações necessárias para a realização do concurso pode ser acessado no www.resende.rj.gov.br.

– O Concurso Público foi aberto para converter os contratos temporários que temos atualmente em permanentes tanto na saúde quanto na educação. Abrimos ainda mais vagas para suprir a demanda dos dois setores em diferentes necessidades – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.