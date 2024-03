Motorista é baleado na perna após perseguição policial em VR

Uma perseguição policial no início da tarde desta segunda-feira (18) terminou com o motorista de um carro baleado na perna em Volta Redonda. O condutor, segundo a Polícia Militar, não obedeceu à uma ordem de parada após ser visto em atitude suspeita com seu Hyundai HB20 e acelerou com o veículo.

Não foi informado em qual bairro a perseguição começou, mas ele só foi interceptado na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura do bairro 207, quando um policial militar atirou em um dos pneus para que o veículo parasse. O tiro, no entanto, acertou o homem, de 28 anos.

Ele foi levado para o Hospital São João Batista. O jornal está tentando descobrir o seu quadro de saúde e a perícia da Polícia Civil esteve no local. Não foi informado se havia algo de ilícito no carro.

O condutor é morador do bairro Belo Horizonte. (Foto: Polícia Militar)