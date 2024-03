O vereador Betinho Albertassi solicitou na Câmara de Volta Redonda a implantação do projeto ‘Eliminar a Dengue: Desafio Brasil’. A ação propõe uma abordagem inovadora para reduzir a transmissão dos vírus dengue, zika e chikungunya, por meio da liberação do mosquito Aedes Aegypti com a bactéria wolbachia. O método utilizado é natural, seguro e sem qualquer risco para pessoas, animais e meio ambiente.

O objetivo é substituir, gradualmente, a população do Aedes Aegypti comum pelos mosquitos com a bactéria. Isso acontece através do cruzamento dos insetos, na medida em que a bactéria é passada naturalmente da fêmea para os filhotes, que já nascem com a wolbachia. O processo garante a autossustentabilidade do método.

Os projetos-piloto no Brasil foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), após rigorosa avaliação sobre a segurança para saúde e para o meio ambiente.

Volta Redonda já registrou no mês de março mais de 2 mil casos suspeitos de dengue, sendo 960 confirmados e 4 mortes.

“Nosso objetivo é somar forças contra essa doença terrível que é a dengue. É uma necessidade, pois a população está sofrendo com hospitais lotados. O projeto pioneiro em Niterói reduziu em 70% dos casos e com certeza terá êxito em Volta Redonda. Vamos buscar apoio do Prefeito Neto e da Secretaria Municipal de Saúde para a implantação o mais rápido possível”, afirmou o vereador Betinho Albertassi.