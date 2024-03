Uma briga entre dois homens em um bar terminou com duas pessoas feridas na madrugada desta terça-feira (19), na Rua Arthur Costa, no bairro Muqueca, em Barra do Piraí. O motivo da briga seria a cobrança de uma dívida.

Segundo a Polícia Militar, o autor da cobrança, de 26 anos, teria exigido o pagamento de uma dívida do devedor, de 38 anos, que atingiu o credor com uma facada na perna. Um terceiro envolvido reagiu golpeando o agressor com uma garrafada na cabeça.

Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Samu e levados para a Santa Casa. O mais jovem foi atendido e liberado, porém foi autuado por posse e uso de drogas, uma vez que um pino de cocaína foi encontrado escondido em sua cueca.

O outro ferido permanece internado devido aos ferimentos na cabeça.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Polícia da cidade como lesão corporal.