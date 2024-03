O corpo de um jovem de 19 anos, que estava desaparecido desde domingo (17), foi encontrado na segunda-feira (18) no Rio Paraíba do Sul, em Paraíba do Sul.

O cadáver estava no trecho que passa pela Rua Gerônimo Gonçalves, no bairro Grama. Familiares disseram à Polícia Militar que ele nadava no rio com amigos quando foi arrastado pela correnteza. O corpo foi removido pelo Corpo de bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Rios