Voltaço acerta a contratação do meia Rafinha, ex-CSA

O Volta Redonda F.C. acertou a contratação do meia Rafinha para a sequência da temporada. O jogador, de 24 anos, estava no CSA e chega com contrato válido até o final de 2025.

Natural de Jaú/SP, Rafinha foi revelado pelo Corinthians e possui passagens por Noroeste, Ferroviária, Penapolense, Oeste, Operário Ferroviário e Grêmio Prudente. O meia falou sobre a expectativa por atuar pelo Volta Redonda.

“Estou muito feliz em vestir a camisa do Voltaço. Sei da responsabilidade e pretendo fazer o meu melhor em todas as oportunidades. Me sinto bem e a expectativa é a melhor possível. Já estou me ambientando e temos tudo para conseguir nosso objetivo final que é o acesso”, afirmou o novo meia do Esquadrão de Aço.

Rafinha é o quarto reforço do Volta Redonda para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e Copa Rio. O Tricolor de Aço anunciou, anteriormente, o goleiro Jean Drosny, o zagueiro Zé Vitor e o meia Raphael Augusto.

O Volta Redonda comunica a saída de mais quatro atletas que tiveram seus contratos encerrados. Os zagueiros Augusto e Marco Gabriel, o volante Léo Silva e o atacante Riquelmo não fazem mais parte do elenco do Esquadrão de Aço. Foto: Raphael Torres/VRFC