Um deslizamento de barreira em decorrência do temporal que atingiu Volta Redonda na noite desta segunda-feira (19) obstruiu a Estrada Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz.

No momento desta publicação, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura estavam no local para retirar a terra e a lama que impede o tráfego de motoristas. A Guarda Municipal também está no local para orientar o trânsito. Ninguém ficou ferido.