Barra Mansa atua nas áreas afetadas pelas chuvas  

O coordenador da Defesa Civil, João Vitor Ramos, explicou que um imóvel foi atingido por um deslizamento de terra, mas não houve registro de feridos. “Durante a noite fomos comunicados sobre um desabamento parcial de um imóvel na Rua D, no distrito de Santa Rita de Cássia. O primeiro atendimento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, que isolou a área e orientou a família a não permanecer no local. Os moradores foram encaminhados para a casa de parentes e já foram incluídos no programa de aluguel social. Nesta manhã nossa equipe está se deslocando até o endereço para avaliar a situação e emitir o laudo técnico”, detalhou João.

Além do desabamento parcial do imóvel em Santa Rita de Cássia, foram registradas quedas de barreiras em diversos pontos da estrada que dá acesso ao distrito de Nossa Senhora do Amparo. “Nós estamos com o trânsito interrompido temporariamente, com isso o acesso a Amparo deve ser feito por Volta Redonda. Mas nossas equipes e maquinário já estão trabalhando na desobstrução dos trechos afetados”, informou o secretário de Desenvolvimento Rural, Bruno Meireles.

A Defesa Civil reforça que diante de qualquer situação de emergência a população deve entrar em contato pelo telefone (24) 3029-9370 ou pelo WhatsApp (24) 98121-3427.

Abastecimento de água

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM) informa que, devido a forte chuva que atingiu a região, entre às 23h30 de terça-feira, dia 19, e às 05h30 da manhã desta quarta-feira, dia 20, o abastecimento realizado pela ETA da Colônia precisou ser suspenso temporariamente.

De acordo com a autarquia, a interrupção do serviço foi necessária por conta da alta turbidez das águas do Rio Bananal, que impossibilita o tratamento e a distribuição de água para a população. O Saae reforça a importância de a população adotar medidas preventivas, pois a retomada do serviço está ocorrendo de forma gradual. Em caso de dúvidas, o telefone para contato é (24) 3512-4333. Foto estrada amparo: Divulgação