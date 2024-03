Uma câmera filmou o momento em que um carro atinge outro estacionado no bairro São João, em Volta Redonda. A colisão foi na subida da Rua Roberto da Silveira, em frente a um bar, na tarde de terça-feira (19).

As imagens mostram o condutor de um Gol prata deixando o local após a colisão. O motorista do carro atingido enviou as imagens ao jornal na tentativa de localizar o motorista.