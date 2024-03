Corpo de homem que se afogou em Rio Claro é encontrado

Foi encontrado na tarde desta quarta-feira (20), em Rio Claro, o corpo do homem de 30 anos que se afogou em uma cachoeira no último domingo (17). O cadáver estava na Cascata, mesma localidade em que desapareceu, na RJ-155 (Saturnino Braga).

As buscas contaram com mergulhadores de busca e salvamento da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e do quartel de Barra Mansa. De acordo com a Polícia Civil, a vítima bebia na cachoeira com os amigos quando se desequilibrou.

O corpo já foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).