Família procura ajudante de obra desaparecido em Barra Mansa

A família do ajudante de obras Lucas Severiano, de 28 anos, morador do bairro Ano Bom, em Barra Mansa, registrou na delegacia o seu desaparecimento. Morador da Avenida Presidente Kennedy, Lucas não é visto desde o fim da manhã de terça-feira (19).

De acordo com a família, ele saiu às 11h do trabalho, na Volta Grande IV, em Volta Redonda, após receber notícia no falecimento de sua avó, e desde então não retornou para a casa.

Lucas, segundo a família, luta contra a depressão e enfrenta episódios de tristeza profunda. Qualquer informação sobre o paradeiro do homem deve ser comunicada ao 190 da Polícia Militar ou em qualquer delegacia.