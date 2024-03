Policiais civis de Volta Redonda, coordenados pelo delegado Titular Dr. Vinícius Coutinho e do delegado assistente Dr. José Carlos Neto, prenderam em flagrante na tarde desta quarta-feira (20), na Rua Mauro Francisco Torres, no bairro Candelária, um homem de 30 anos, apontado como chefe do tráfico de drogas no bairro.

Em diligência, os agentes apreenderam no interior da residência do traficante, 1.216 pinos contendo cocaína, 745 pedras de Crack, 1 kg de cocaína acondicionado em um saco plástico, materiais de endolação, um rádio transmissor e um caderno de anotações.

Em nota, a Delegacia destacou que a prisão do traficante representa um importante golpe contra o crime organizado e que a continuidade dessas operações é essencial para manter a pressão sobre o tráfico e desarticular essas organizações criminosas contribuindo assim para a segurança pública em Volta Redonda e região.

A ação faz parte de uma investigação em andamento para desmantelar as atividades criminosas na região.