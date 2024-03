A Polícia Civil prendeu na tarde de terça-feira (19), no Açude II, em Volta Redonda, um homem de 33 anos, acusado de ser o gerente do tráfico no bairro.

Os agentes apuraram, através de trabalho de inteligência, que o suspeito, recém saído do sistema carcerário, estaria na Servidão Batalha, gerenciando as atividades criminosas, portando uma arma de fogo.

Em diligências pelo local, o suspeito foi localizado com três pinos de cocaína e um tablete de maconha. Ao ser indagado a respeito, disse estar gerenciando o comércio de drogas da localidade, e em relação a arma de fogo, ele informou ao agentes que havia acabado de guardar sua arma de fogo em seu quarto e autorizou a entrada dos policiais na casa. A arma, uma pistola calibre 380 com numeração suprimida , municiada com 16 munições intactas, foi encontrada no guarda roupas do suspeito, que afirmou aos policiais que a arma era para garantir a segurança da boca de fumo, bem como se defender de possíveis ataques da facção rival.

A ação faz parte de uma investigação em andamento para desmantelar as atividades criminosas na região.

O preso será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado para prosseguimento da investigação e à disposição da Justiça.