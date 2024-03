Suspeito de incendiar ônibus é preso em Barra Mansa

Policiais civis e militares prenderam na tarde desta quarta-feira (20), na Rua Eduardo Junqueira, no bairro Estamparia, em Barra Mansa, o suspeito de incendiar um ônibus, no último dia 14, no mesmo bairro.

Segundo o Delegado Rodolfo Atala, o preso, de 22 anos, tem envolvimento com o tráfico de drogas e crime foi praticado em retaliação à prisão de dois homens, na mesma noite, na Via Sérgio Braga, no bairro Barbará.

A polícia já tinha a sua identificação logo após o ataque, mas ele não foi encontrado. A prisão dele foi requerida à Justiça, que expediu o mandado.

O jovem foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade para o cumprimento do mandado e providências cabíveis e será transferido para a cadeira pública de Volta Redonda. Ele vai responder por associação para o tráfico, incêndio e dano ao patrimônio público. Segundo a polícia, ele já tem antecedentes policiais por homicídio, associação para o tráfico, coação no curso do processo, motim de presos, lesão corporal, desacato, resistência, roubo e outras cinco por tráfico de drogas.