Volta Redonda convoca mais 35 auxiliares de Educação Infantil

Com o objetivo de integrar a rede municipal de ensino, profissionais devem comparecer ao DGP nesta sexta-feira (22) levando documentação obrigatória

Em continuidade às convocações de 190 profissionais para integrar a rede municipal de ensino, a Prefeitura de Volta Redonda convoca nesta semana mais 35 aprovados em concurso público (edital 004/2018) para o cargo de Auxiliar de Educação Infantil. Esses fazem parte de uma leva de profissionais – que também conta com docentes e cuidadores – que estão sendo chamados para reforçar o quadro da rede.

Os profissionais aprovados e convocados deverão comparecer nesta sexta-feira, dia 22, às 10h, ao Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), localizado na Rua Primeiro de Maio, nº 106, bairro Aterrado. Todos deverão levar a documentação obrigatória: original e cópia simples da carteira de identidade (RG); do CPF; e do cartão PIS/Pasep ou documento comprobatório.

No DGP, os convocados receberão a ficha cadastral para preenchimento, orientações sobre outras documentações necessárias e sobre os exames admissionais, além de informações de benefícios e outras questões. Com os documentos e exames em mãos, a etapa seguinte será o comparecimento para a nomeação para o cargo público, de acordo com cronograma do Departamento de Gestão de Pessoas.

A lista completa com a relação dos nomes dos convocados e as informações necessárias estão disponíveis no site da prefeitura, por meio do link voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico. Na área de “Concurso Público”, basta acessar o edital de nº 004/2018.