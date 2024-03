Agentes da Defesa Civil de Barra Mansa participaram, nesta quinta-feira (21), de uma reunião com equipes do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), do Centro Nacional de Gerenciamento de Risco e Desastre (Cenad) e das Defesa Civil Estadual e Nacional, por conta do alerta de fortes chuvas previstas entre os dias 21 e 24 de março, que podem chegar a até 200 milímetros em 24 horas.

Toda equipe de agentes da Defesa Civil está escalada para atuar no período, juntamente com os profissionais das secretarias de Manutenção Urbana, Assistência Social, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, além do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).

As sirenes do município estão passando por vistorias, assim como os bairros mais críticos. Um alerta via SMS será emitido para todos os moradores que já estão cadastrados, informando a situação e advertindo sobre os riscos. Para quem ainda não se cadastrou, basta enviar um SMS informando o CEP da localidade para o número 40199.

Ao observar qualquer situação de risco, a população pode ligar para o número 199 ou para o WhatsApp (24) 98121-3427. Fotos: Arquivo PMBM