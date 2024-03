Menor é assassinado no bairro Areal em Barra do Piraí

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros no final da noite de quarta-feira (20), na Rua Sebastiana da Silva, no bairro Areal, em Barra do Piraí.

No local do crime, próximo ao corpo, a perícia da polícia Civil recolheu seis projéteis e um cartucho não deflagrado.

Segundo informações da Polícia Civil, o menor, que era morador do bairro onde foi morto, possuía anotações criminais e era suspeito de um homicídio.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia da cidade, que investigava o caso.