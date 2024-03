Volta Redonda inicia vacinação contra a gripe neste sábado, 23

Imunizante será aplicado nas Unidades Básicas de Saúde do Conforto, Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Retiro II, Vila Brasília e Santa Cruz, além da Associação de Moradores do Volta Grande

Neste sábado, dia 23, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), começa a campanha de vacinação contra a gripe nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF) dos bairros Conforto, Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Retiro II, Vila Brasília e Santa Cruz, além da Associação de Moradores do Volta Grande. O horário de atendimento neste sábado é das 8h às 17h.

A vacinação seguirá até o dia 31 de maio, sendo que neste ano o Ministério da Saúde adiantou o início da vacinação devido ao aumento da circulação de vírus respiratórios no Brasil. A vacina utilizada é a trivalente – ou seja, que apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação.

O público-alvo da vacinação contra a gripe são: crianças mais de seis meses de idade; trabalhadores da Saúde e estudantes da área que estiverem prestando atendimento na assistência dos serviços de saúde; gestantes; puérperas; professores dos ensinos básico e superior; idosos com 60 anos ou mais; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e de salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

Esses grupos devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de casa, apresentando a caderneta de vacinação, o comprovante de atuação profissional, o CPF ou o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

O médico sanitarista da Secretaria de Saúde, Carlos Vasconcellos, explicou que a vacinação tem por objetivo reduzir as complicações, internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus influenza na população-alvo para a vacinação.

“A vacinação é fundamental para a prevenção contra a Influenza. Geralmente percebemos que o vírus começa a circular nos períodos mais frios do ano – maio, junho e julho –, mas, neste ano, o Ministério da Saúde adiantou o início da campanha. A medida é mais uma forma da população-alvo da campanha, principalmente idosos, crianças e gestantes, procurar a vacina o quanto antes nas Unidades Básicas de Saúde”, orientou o médico.

Atendimento a partir de segunda-feira

A partir desta segunda-feira, dia 25, todas as unidades básicas de saúde do município vão oferecer a vacinação contra a gripe. As UBSFs Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes, Açude 1, Santo Agostinho e Volta Grande funcionam em horário estendido das 7h às 19h. As demais unidades atendem das 7h às 17h. Fotos de arquivo