Barra Mansa inicia vacinação contra a gripe na próxima terça-feira

De acordo com nota técnica do Ministério da Saúde, a vacinação tem como meta imunizar 90% do público-alvo, que são: idosos com 60 anos ou mais; gestantes, puérperas, mulheres até 45 dias pós-parto; crianças de seis meses a cinco anos; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); pessoas com deficiência permanente; pessoas em situação de rua; trabalhadores da Saúde e estudantes da área que estiverem prestando atendimento na assistência dos serviços de saúde; profissionais das Forças Armadas, segurança e de salvamento; caminhoneiros; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo; portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas, entre 12 e 21 anos.