Prisões em VR e BM por tráfico são feitas pela PM

Um homem foi detido com drogas no fim da manhã desta sexta-feira (22) em Volta Redonda. A ação da Polícia Militar foi na Rua Carlos Chagas, no bairro Santa Inês.

De acordo com a PM, ele foi detido com pinos de cocaína. O suspeito foi conduzido à delegacia, onde o caso foi registrado. Na tarde, no bairro Paraíso de Cima, a PM prendeu um jovem com mandado de prisão em aberto.

Ele foi encontrado no condomínio Minha Casa, Minha Vida, em posse de um rádio transmissor e um celular. Após buscas pelo local, os agentes encontraram pinos de cocaína e pequenas unidades de maconha.