Volta Redonda inicia distribuição de Ovos do Páscoa na Toca do Coelho

Está aberta a Toca do Coelho de Volta Redonda. A maior e mais tradicional festa da Páscoa no Sul Fluminense iniciou a distribuição de ovos de chocolate na noite desta sexta-feira, 22. Todas as crianças que visitarem o Coelho da Páscoa na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, até o sábado, 30, entre 18h e 22h, vão ganhar um Ovo de Páscoa.

De acordo com a Prefeitura de Volta Redonda, a previsão é distribuir cerca de 20 mil ovos de chocolate em nove dias de festa. Além de garantir a guloseima, a decoração, que transforma a Praça Brasil numa vila pascal, vai proporcionar muitas lembranças para as famílias.

“A Toca do Coelho é mais uma festa solidária e inclusiva em Volta Redonda. Todas as crianças, independente da classe social, têm acesso à casinha do coelho, podem tirar fotos e saem com o ovo de chocolate, que simboliza a ressurreição de Cristo”, falou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Ele acrescentou que a Praça Brasil acolhe as famílias de forma especial em datas festivas como o Natal, com a Casa do Papai Noel, e a Páscoa. “São momentos para celebrar junto aos que amamos, e a festa popular promove alegria e diversão de graça e com segurança para a população”, completou Neto, reforçando que tudo é pensado e executado com muito carinho e cuidado pelo poder público municipal.

“Este é um momento de fantasia para as famílias, principalmente para aquelas que, nessa data, têm dificuldade de comprar um chocolate. É um evento tradicional, e a prefeitura não mede esforços para oferecer esse presente à população”, disse o gestor do Banco da Cidadania, Ricardo Ballarini, responsável pela organização da Toca do Coelho.

O Coelho da Páscoa conta com três ajudantes – as coelhetes –, sendo uma interprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), que auxiliam a organizar a entrada e a saída da toca. E para garantir a ordem na hora de acessar a casa do coelho, serão distribuídas senhas diariamente.

O idealizador da Toca do Coelho, o presidente do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, afirmou que são cerca de 20 anos de tradição. “Essa festa, entre outras coisas, mantém viva nas crianças a magia da Páscoa, aqui representada pelo ato de ganhar um ovo de chocolate das mãos do Coelho”.

O secretário de Cultura, Anderson de Souza, reforçou que a prefeitura mantém a tradição com a montagem da Toca do Coelho. “Hoje, conseguimos fazer a alegria das crianças com custo baixo. Toda decoração é reciclada dos anos anteriores, assim como os brinquedos. E assim conseguimos agradar as crianças”, disse.

O secretário da Pessoa com Deficiência, Washington Uchoa, lembrou que está organizando a ida de PCDs à Toca do Coelho. “As crianças serão levadas no micro-ônibus do Transporte Cidadão, no próximo dia 30, mediante inscrição pelo telefone (24) 3339-9031 ou pelo e-mail: Smpd@voltaredonda.r.gov.br”, informou.

O vereador Renan Cury também acompanhou a abertura da Toca do Coelho. “Essa é uma festa de inclusão social. Toda criança sai daqui com um ovo de chocolate, para elas a maior representação da Páscoa. Parabéns à prefeitura por manter a iniciativa”.

Primeiros da fila

Nem o anúncio de chuva forte afastou as famílias no primeiro dia de Toca do Coelho. Rafael Mendes Nader e Laís Reis de Souza moram na Vila Santa Cecília há dois anos e pela primeira vez levaram a filha Olívia, de quatro anos, para visitar o Coelhinho da Páscoa. “Estávamos fazendo compra e ela foi atraída pela decoração. Aí resolvemos esperar a abertura”, contou Rafael, que guardava o segundo lugar na fila enquanto a filha aproveitava os brinquedos.

Rita de Cássia, moradora do bairro Eucaliptal, aguardava ansiosa no primeiro lugar da fila. Ela estava com os filhos Benjamim Lucas, de um ano, no colo, e Luiz Gabriel, de 12 anos. “A gente veio na Casa do Papai Noel, mas na Toca do Coelho é a primeira vez. Acho que cada um vai curtir à sua maneira a conversa com o coelhinho”, falou.