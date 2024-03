O estudante de engenharia elétrica e funcionário da Petrobras, Bruno Lima da Costa Soares, 34 anos, baleado durante um sequestro a ônibus no Rio de Janeiro, apresentou melhora em seu quadro médico e foi retirado da ventilação mecânica, segundo comunicado do Hospital Samaritano Botafogo, emitido ao meio-dia desta sexta-feira (22). Ele é natural de Volta Redonda, mas mora em Juiz de Fora (MG).

O rapaz foi alvejado com três disparos de arma de fogo no dia 12 de março, na rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro, quando embarcava em um ônibus que tinha Juiz de Fora como destino. Desde então, ele já passou por três hospitais e foi submetido a procedimentos cirúrgicos.

Segundo a assessoria do Hospital Samaritano, onde Bruno está internado desde o dia 13, o rapaz segue no Centro de Terapia Intensiva (CTI) para acompanhamento do pós-operatório das cirurgias às quais foi submetido, mas seu estado de saúde é estável.