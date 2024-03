A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda (SMDET) prorrogou até o dia 28 de março o prazo para os interessados realizarem a inscrição para as primeiras turmas de 2024 dos cursos gratuitos de qualificação profissional. A iniciativa, que acontece pelo segundo ano consecutivo, é uma parceria da Smdet com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) e Firjan/Senai.

São ofertados os cursos de Assistente Administrativo, Assistente de Controle de Qualidade, Mecânico de Manutenção de Equipamentos Hidropneumáticos, Administrador de Banco de Dados, Eletricista de Obras e Assistente de Operações em Logística. As aulas terão início em 1º de abril e serão realizadas nos Cras (Centro de Referência de Assistência Social); no Vírgula Hub de Inovação VR; e no Senai.

As inscrições são realizadas nos locais dos respectivos cursos e, para efetuar a matrícula, os interessados precisam levar o documento de identificação com foto, CPF e comprovante de escolaridade. Os pontos de inscrição também podem ser procurados para tirar dúvidas ou buscar mais informações, assim como pelo telefone do Vírgula: (24) 981510445.

Todos os cursos terão aulas de segunda a sexta-feira. O de Assistente Administrativo terá duas turmas (8h ao meio-dia e 13h às 17h) e será ministrado no Cras do Santo Agostinho, com 35 vagas em cada horário, sendo necessário o Ensino Fundamental completo. Para o curso de Assistente de Controle de Qualidade também é necessário ter o Ensino Fundamental completo e mais de 16 anos. Também com 35 vagas, a especialização terá aulas no Cras Voldac, das 13h às 17h.

Em parceria com a Firjan/Senai, dois cursos serão ministrados no bairro Aero Clube: Mecânico de Manutenção de Equipamentos Hidropneumáticos (30 vagas), para pessoas a partir dos 18 anos com o 7º ano do Ensino Fundamental completo; e Eletricista de Obras (26 vagas), para maiores de 18 anos e com Ensino Fundamental completo. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h.

No Vírgula Hub de Inovação VR, que fica no Shopping Park Sul, será ministrado o curso de Administrador de Banco de Dados. As aulas serão divididas em duas turmas com 22 vagas cada, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h. A idade mínima é de 16 anos, e é preciso estar cursando o Ensino Médio.

No Cras Siderlândia, a opção é para Assistente de Operações em Logística. Cada horário (8h ao meio-dia e das 13h às 17h) pode ter um máximo de 30 alunos, e o curso é oferecido para pessoas a partir de 18 anos e com, no mínimo, o 7º ano do Ensino Fundamental completo.

Ideia de continuidade

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo destaca que não apenas os jovens podem se inscrever, mas os adultos também, bastando cumprir as exigências mínimas de cada curso.

“A Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o Senai, assinou um termo de cooperação oferecendo cursos gratuitos em diversas áreas para a qualificação profissional desses jovens, e fomentar o desenvolvimento econômico da região, além de atender à demanda das empresas. É o segundo ano que oferecemos esses cursos, e a ideia é que seja uma iniciativa contínua, realizando outros cursos ainda neste ano”, disse o subsecretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernando Lee Tavares.

Ele acrescenta que é analisado com a Firjan a demanda existente na cidade para a escolha dos cursos, e que a SMDET conta com o apoio da Smas e do Vírgula Hub de Inovação VR para que o projeto se torne realidade – principalmente quando se observa o retorno positivo com as opções oferecidas em 2023.

“Nós tivemos o retorno de que alguns alunos foram admitidos na indústria, outros estavam em processo seletivo. Tivemos um ótimo aproveitamento, e os alunos gostaram bastante dos cursos.”

Confira os locais dos cursos

Cras Santo Agostinho

Curso de Assistente Administrativo – 35 vagas por turno (manhã e tarde)

Cras Voldac

Curso de Assistente de Controle de Qualidade – 35 vagas no turno da tarde

Senai (Aero Clube)

Curso de Mecânico de Manutenção de Equipamentos Hidropneumáticos – 30 vagas para o turno da noite

Eletricista de Obras – 26 vagas no turno da noite

Vírgula HUB de Inovação – Shopping Park Sul

Curso de Administrador de Banco de Dados – 22 vagas por turno (manhã e tarde)

Cras Siderlândia

Curso de Assistente de Operações em Logística – 30 vagas por turno (manhã e tarde)