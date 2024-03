João Pedro Andrade de Castro Gonçalves, de 24 anos, foi assassinado a tiros no final da noite de sexta-feira (22), na Rua João Corrêa Silva, no bairro Ponto Azul, em Três Rios.

O jovem foi atingido na cabeça e no tórax e morreu no local. Testemunhas informaram aos agentes militares que os autores do homicídio estavam em uma moto e um carro. Segundo a Polícia Militar, João Pedro era suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e de um homicídio.