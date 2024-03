Na noite desta sexta-feira (22), equipes do Programa Operação Foco Divisas e da Receita Estadual apreenderam cerca de três toneladas de produtos com indícios de falsificação. Também foram apreendidos 32 iPhones sem documentação fiscal. A ocorrência foi registrada no Posto de Controle de Fiscal de Nhangapi, em Itatiaia.

O material estava em um caminhão baú que passou por fora do posto e o motorista não obedeceu à ordem de parada, sendo detido após cerco policial. Ele vinha de Guarulhos, em São Paulo, com destino ao Rio de Janeiro.

Entre os produtos apreendidos estavam roupas, tênis, capas de celulares, bolsas, perfumes e materiais eletrônicos.

“Foi uma ação precisa dos nossos agentes. O Programa Operação Foco Divisas visa coibir ilícitos penais e administrativos, principalmente os correlatos à evasão fiscal. Nossas equipes atuam incansavelmente para impedir crimes de sonegação fiscal nas divisas do Estado”, diz o Subsecretário Especial de Controle de Divisas, Coronel PM Eduardo Vaz Castelano.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Itatiaia.