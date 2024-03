Pássaros são resgatados de cativeiro em Valença

Quatro coleiros mantidos em cativeiro foram resgatados por policiais militares, na sexta-feira (22), em Valença, após uma denúncia recebida pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia (0300 253 1177) e encaminhada ao Comando de Polícia Ambiental.

De acordo com agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Concórdia, uma equipe procedeu à Rua Júlio Xavier, bairro Laranjeiras, onde, no interior de uma residência denunciada, encontraram os animais. O proprietário foi questionado acerca das licenças, mas informou não as possuir, sendo então conduzido à Delegacia de Polícia da cidade, onde a ocorrência foi registrada. Todos os animais foram recolhidos e levados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), onde após tratamento serão devolvidos ao habitat natural.

Para denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população pode ligar para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).